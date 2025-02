lo scudetto all’Amsicora  dopo 35 anni (e senza campo) 

L’Amsicora è campione d’Italia di hockey indoor femminile. È il terzo scudetto nella disciplina hockeystica al coperto, la prima volta dopo trentacinque anni. Nella Final Four di Pescara le ragazze allenate da Maryna Khilko e Roberto Carta hanno battuto in finale Torino Universitaria per 3-2.

E’ proprio il caso dirlo, l’Amsicora non l’hanno vista arrivare. Neopromossa in serie A Élite, si è iscritta al campionato con un solo obiettivo, la salvezza, motivato da una rosa ristretta e una preparazione all’aperto, in spazi di fortuna. E con la consapevolezza che altre squadre erano state allestite per vincere, come Torino e Milano.

Terza, e salva, nella prima fase, l’Amsicora è partita verso Pescara con l’animo sereno di chi non aveva nulla da perdere. Conquistata la finale, la sfida con Torino è stata avvincente. Marcature individuali per bloccare il gioco veloce delle avversarie e doppio vantaggio nella prima frazione con Valenti e un’azione personale di Vynohradova. Quando Torino ha rimontato e pareggiato l’Amsicora non si è persa d’animo ed ha segnato nell’ultima frazione con un capolavoro di Valenti. Maryna Vynohradova e Ludmila Valanti sono state premiate come miglior giocatrice e miglior realizzatrice.

L’allenatrice

Esulta Maryna Khilko, coach e giocatrice. «Siamo felici, è un risultato inatteso per come è arrivato. Ci siamo allenate all’aperto, ogni partita l’abbiamo utilizzata per imparare e mettere a frutto nella successiva. Abbiamo iniziato per divertirci, siamo diventate campionesse d’Italia».

