Lo Scudetto 2006 è dell’Inter 

Dopo 17 anni è arrivata la parola fine sull’assegnazione dello scudetto 2006. Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso della Juventus contro Figc, Inter e Coni per la decisione assunta all’epoca di revocare il titolo e darlo ai nerazzurri.

Si trattava dell’ultimo anello di una catena di opposizioni legali alla decisione dell’allora commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, che quell’anno aveva dato alla società milanese il tricolore rimasto vacante dopo le decisioni della giustizia sportiva per lo scandalo di Calciopoli, con la retrocessione del club torinese e le penalizzazioni inflitte ad altre squadre tra cui il Milan.

È l’ennesima decisione sfavorevole per la Juventus in materia, perché già nel 2011 il consiglio Figc aveva detto no alla richiesta di revoca in autotutela, presentata dai bianconeri, della decisione di Rossi, e nello stesso anno il Tnas (il Tribunale di arbitrato per lo sport) si dichiarò incompetente a intervenire. Nel 2019 il Collegio di garanzia aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Vecchia Signora, così come il Tar del Lazio nel 2022.

