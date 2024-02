Lo scrutinio domani alle 7, poi l’attesa dei risultati 

La legge elettorale per le Regionali prevede il voto in una sola giornata. Gli elettori si potranno recare ai seggi oggi dalle 6.30 alle 22. Lo spoglio inizia domani dalle 7 e andrà avanti sino alle 19. In mattinata i primi dati. A ogni elettore sarà consegnata un'unica scheda di colore verde: l'elettore può esprimere il voto sia per il candidato alla presidenza della Regione che per una qualunque delle liste circoscrizionali.

Il voto

Per votare una lista circoscrizionale si traccia un segno nel relativo rettangolo che contiene il simbolo della lista prescelta. Per votare un candidato consigliere si scrive nel rettangolo il cognome del candidato consigliere e, in caso di omonimia, anche il nome e, dove occorra, la data di nascita. È possibile votare anche due candidati consiglieri ma di sesso diverso della stessa lista. In caso si esprima la preferenza per due candidati dello stesso sesso, il voto andrà solo al primo dei candidati indicati dall'elettore. Per votare il candidato presidente si traccia un segno sul nome del candidato alla presidenza. Se si vota solo il candidato presidente tale voto non si estende alla lista. È previsto anche il voto disgiunto: si traccia un segno nel rettangolo della lista circoscrizionale ed eventualmente si esprime il voto di preferenza; poi si traccia un segno sul nome del candidato presidente non collegato alla lista o alla coalizione.

I certificati

Dalle 6.30 alle 22, cioè in contemporanea con il voto, in ogni Comune dell’Isola chi l’avesse smarrita può farsi rilasciare la tessera elettorale, da esibire nei seggi assieme a un documento d’identità in corso di validità.

RIPRODUZIONE RISERVATA