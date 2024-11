Lo scrittore cieco e l’amore per la città 

Vista annebbiata, a tratti assente, ma sempre con quella passione diventata quasi una missione di vita: raccontare la storia e la cultura di Selargius, il suo passato. «Perché non dobbiamo mai dimenticare le nostre radici, la nostra identità», ripete Carlo Desogus, selargino doc e 80 primavere alle spalle, mentre - nonostante un glaucoma cronico che lo sta portando alla cecità - si preparare a presentare il suo decimo libro che parla di una Selargius di inizio ‘800.

Libri e identità

L’ultimo volume che porta la sua firma da autore - “Processo Vallascas” - verrà presentato il 30 novembre nel complesso monumentale di San Giuliano. Oltre duecento pagine che riportano fedelmente il fascicolo processuale recuperato da Desogus nelle ore trascorse nell’Archivio di Stato di Cagliari. «Quando ancora avevo il dono della vista», racconta, «ogni volta che trovavo documenti su Selargius fotografavo e mettevo da parte. A casa ho circa 15mila documenti storici, a partire dal 1300 a metà 1800: avevo anche proposto di offrirli al Comune gratuitamente per poterli mettere a disposizione della cittadinanza, ma non ho mai ricevuto nessuna risposta». Nel nuovo libro Desogus ricostruisce un episodio di inizio ‘800 realmente successo, una storia di violenza familiare che sfocia nella separazione fra marito e moglie, sino alla condanna di lei. «Ma al di là del finale di questo processo, è una storia che comunque i selargini dovrebbero conoscere. Oltretutto, nei documenti c’è la descrizione di com’era il paese in quel periodo, delle case delle famiglie benestanti e di quelle del ceto medio. Addirittura si parla nei dettagli dell’abito tradizionale indossato ai tempi dalle donne».

Tante passioni

Questo è il suo decimo libro. «Poi pubblicherò altri due episodi diversi, fortunatamente ho amici e parenti che mi aiutano a mettere in ordine appunti e traduzioni, da solo ormai non riesco più». E poi ricorda gli esordi da scrittore, prima con “Tesori di Selargius”, poi i libri scritti a quattro mani con l’amico Gianni Orrù, e con Luigi Suergiu, entrambi scomparsi. «Ci univa la passione per la storia di Selargius, abbiamo condiviso ore di studio e tante belle chiacchierate».

Ispettore onorario per la Sovrintendenza archeologica, Desogus vanta anche diverse scoperte storiche. «Quella a cui tengo particolarmente è il villaggio neolitico di Su Coddu», racconta, «una testimonianza archeologica straordinaria, peccato che da anni non si faccia niente per valorizzarla, così come non si fa niente per rilanciare cultura e tradizioni di Selargius. Quando sono stato assessore io l’estate selargina richiamava persone da tutto l’hinterland, con il cinema all’aperto si riempiva piazza Si ‘e Boi. Ora invece si punta solo sul Matrimonio selargino e due giorni di Monumenti aperti. Così», conclude, «non si va da nessuna parte».

