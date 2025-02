«Lo screening può salvare la vita» 

«Il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne e rappresenta circa il 30% di tutti i tumori femminili», spiega la dottoressa Sonia Bove, referente chirurgia senologica al Mater Olbia Hospital: «In Italia, ogni anno si registrano circa 55.700 nuovi casi, mentre in Sardegna se ne stimano circa 1.350. Tuttavia, grazie ai programmi di screening e alla crescente consapevolezza sull'importanza della prevenzione, sempre più donne effettuano controlli precoci, aumentando le possibilità di diagnosi in fase iniziale, quando le cure sono più efficaci».

«Al Mater Olbia», prosegue la dottoressa, «abbiamo un percorso di cura ben strutturato che accompagna la paziente dalla diagnosi al follow-up. Nel 2024 abbiamo trattato 157 tumori mammari, un dato che dimostra la crescente fiducia delle pazienti nel nostro centro. Il nostro obiettivo è garantire un approccio personalizzato e multidisciplinare, avvalendoci di un team composto da specialisti in radiologia senologica, chirurgia senologica e oncoplastica, oncologia, radioterapia, anatomia patologica e psiconcologia».

«La paziente accede al nostro centro in autonomia o inviata dai medici di medicina generale e oncologi del territorio», aggiunge Bove: «Infatti il Mater Olbia, pur non facendo ancora parte dei programmi di screening regionale, grazie a una consolidata rete di interazione con le realtà sanitarie regionali, accoglie pazienti provenienti da tutto il Nord, ma anche dal Centro e dal Sud della Sardegna. Presa in carico, la paziente accede, tramite delle liste dedicate e quindi con minima lista d’attesa, a esami diagnostici come mammografia ed ecografia mammaria, risonanza magnetica e mammografia con mdc, eventuale biopsia per una diagnosi accurata. A seconda delle caratteristiche del tumore, si pianifica in team multidisciplinare il trattamento più appropriato, chirurgico o farmacologico».

«L’inizio dei trattamenti», afferma la specialista, «avviene per la maggior parte entro i 30 giorni dalla indicazione espressa in occasione della riunione multidisciplinare, in linea con gli indicatori di qualità nazionali. Quando la diagnosi è precoce la paziente può spesso beneficiare di terapie chirurgiche conservative, che hanno una efficacia equivalente nel consentire la guarigione senza ledere la bellezza o l'integrità fisica di una donna, mediante tecniche cosiddette "onco-plastiche" in cui si combinano le tecniche oncologiche con quegli accorgimenti che usano di solito i chirurghi plastici per migliorare l'estetica del seno».