Lo scooterista  resta grave, mezzi bloccati  

È ancora ricoverato in prognosi riservato il 27enne di Quartucciu rimasto ferito giovedì sera in un incidente in via Delle Serre, vicino al Centro commerciale.

I carabinieri del Nucleo operativo-radiomobile della Compagnia di Quartu hanno sequestrato lo scooter del ragazzo e l’auto coinvolta nell’incidente per eventuali perizie meccaniche che potrebbero servire a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono coordinate dal capitano Ignazio Cabras: il ferito ha riportato fratture e lesioni interne con i sanitari che non hanno ancora sciolto la prognosi. Secondo i primi accertamenti, lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando sull’asfalto proprio mentre arrivava un’auto condotta da una donna. L’urto è stato inevitabile e il giovane finito contro l’auto. Quindi i soccorsi e il ricovero in ospedale.

