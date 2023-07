Lo scooter si schianta contro il guardrail: muore un 17enne 

Viaggiavano in scooter verso il mare, quando sul rettilineo si sono schiantati contro il guardrail. Un impatto terribile, davanti al numero 266 di via Leonardo Da Vinci. Alla guida un diciassettenne, Nicola Palmas. Sul sedile posteriore l’amico Jacopo Barbarossa, coetaneo: è caduto sull’asfalto, forse ha battuto anche la testa sullo spartitraffico, restando ucciso sul colpo. Un dramma agghiacciante, davanti agli occhi di diversi automobilisti che passavano da quelle parti. Poco dopo, lo strazio di familiari e amici, arrivati sulla strada che attraversa Capitana, per vegliare la salma del ragazzo, avvolta da un lenzuolo bianco.

Il dramma

Doveva essere un sabato sera di festa: si è trasformato in una tragedia. Le ambulanze del 118 sono subito arrivate sul posto: per Barbarossa non c’è stato nulla da fare. Inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita: il cuore del ragazzo non batteva più, per la disperazione degli stessi soccorritori e degli amici, arrivati in un baleno in via Leonardo Da Vinci.

Il conducente dello scooter era ferito, sotto choc, lo scooter per terra: il ragazzo, Palmas è stato adagiato su una delle ambulanze e accompagnato al Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Per lui, le prime cure e poi il ricovero: ha riportato diverse contusioni. La prognosi è legata agli accertamenti clinici che ieri a tarda notte erano ancora in corso.

I rilievi

La salma della vittima è stata rimossa dopo i rilievi di legge e trasferita nell’obitorio del cimitero di Quartu. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia stradale di Muravera, mentre i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu provvedevano a regolare il traffico che in serata si è fatto particolarmente intenso.

Pesanti i disagi degli automobilisti in transito. Intanto si faceva buio. Attorno, un mare di dolore. Una tragedia assurda, incomprensibile. Pare che nell’incidente non siano rimasti coinvolti altri mezzi. Difficile capire le cause della tragedia. Solo ipotesi e nulla più in un incidente autonomo senza insomma responsabilità di altri.

La zona

L’incidente si è verificato alle 19 in via Leonardo Da Vinci, nei pressi di Niu Crobu, come all’altezza del numero 266 della litoranea, seminata di croci. A qualche chilometro di distanza, due mesi fa aveva perso la vita un ex agente della Polizia locale di Quartu. Pure lui viaggiava in scooter. Poi negli anni, tantissimi altri incidenti stradali mortali, da Capitana al Margine Rosso.

I due viaggiavano in direzione Capitana: improvvisa la tragedia con lo scooter schizzato sul guardrail: Jacopo Barbarossa è stato sbalzato dal sedile posteriore finendo pesantemente sull’asfalto: una morte immediata. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme con telefonate al 118, alla polizia, ai carabinieri. In un attimo le sirene dei soccorritori hanno suonato a lungo facendo intuire la gravità dell’accaduto. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare la vita al giovane: tutto inutile. Nel frattempo altri sanitari si occupavano di Nicola Palmas: non c’era tempo da perdere. Il ragazzo è stato soccorso, adagiato su una delle ambulanze arrivate sul posto, e trasferito al Policlinico.

RIPRODUZIONE RISERVATA