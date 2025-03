Lo scontro per il bimbo espulso dalla scuola finisce davanti al Tar 

Finisce al Tar il caso della scuola paritaria “Pulcini alla riscossa” di Olbia. Ieri i giudici amministrativi di Cagliari si sono occupati della società di gestione della scuola, la Co Se So, che ha impugnato il provvedimento dell’Istituto Scolastico Regionale sardo con il quale è stata decretata la revoca della parità scolastica e quindi la perdita dei benefici e dei titoli di legge a partire dal settembre 2025. Il provvedimento è stato adottato perché la scuola avrebbe espulso un minore (maggio 2024) a causa di un disturbo comportamentale. Condotta che l’Ufficio Scolastico ha ritenuto non compatibile con i doveri e gli obiettivi di una scuola, seppure non dell’obbligo. I legali della Co Se So, le avvocate Maria Grazia Calvisi e Cristina Giancola, hanno impugnato il provvedimento, ritengono, tra le altre cose, che la decisione non sia motivata e segnalano che la scuola nel luglio del 2024 era disponibile ad accogliere il minore con un piano educativo. Tesi che il ministero non condivide e neanche la famiglia del bambino olbiese allontanato. I genitori del piccolo hanno deciso di costituirsi in giudizio e sono assistiti dall’avvocata Oriana Erittu, la legale ha segnalato che la scuola continua a definirsi paritaria. La decisione del Tar è imminente.

