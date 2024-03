Lo scontro diretto va all’Atletico: Latte dolce nei guai 

Atletico Uri 2

Latte Dolce 0

Atletico Uri (3-4-2-1) : Tirelli; Fusco, Fadda, Esposito; Ravot, Fiorelli (34’ st Valentini), Attili, Melis; Federico Piga, Cannas, Demarcus (39’ st Fangwa). In panchina Atzeni, Pionca, Pisano, Bassu, Caria, Lubrano, Mari. Allenatore Francesco Mura (Paba squalificato).

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Serra (1’ st Marras), Saba, Olivera (20’ st Giovanni Piga), Muscas (15’ st Ablaye); Kaio Piassi (27’ st Grassi), Scognamillo. In panchina Carboni, Patacchiola, Salaris, Piredda, Teddy. Allenatore Alessandro Cau (Giorico squalificato).

Arbitro : Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Reti : 6’ pt Ravot, 10’ st Melis.

Note : a mmoniti Esposito, Fusco e Fiorelli (A), Russu, Canu e Pireddu (L); s pettatori 400 circa. Angoli 4-3. Recupero 2’ pt + 7’ st.



Uri. Con un gol per tempo, l’Atletico Uri si aggiudica il derby turritano di Serie D: 2-0 il risultato col Latte Dolce. Derby tirato tra squadre che cercano punti importanti. Curiosamente, ieri in panchina c’erano di due collaboratori dei tecnici viste le squalifiche di Massimiliano Paba e Mauro Giorico.

In apertura la palla buona è per Saba, che di testa anticipa tutti sotto misura ma non inquadra la porta. Al 6’ padroni di casa in vantaggio con una sventola da oltre 30 metri di Ravot che colpisce la traversa e il portiere prima di varcare la linea bianca. Al 27’ Congiunti respinge una bella incornata di Demarcus, poi la difesa salva in corner sul tap-in di Attili. Poco prima della mezzora il numero 1 ospite è ancora bravo a deviare in angolo il diagonale di Cannas. Stesso destino per un tiro di Demarcus, sempre molto attivo. Prima dell’intervallo Muscas ci prova di testa ma la mira non è precisa. Al 53’ è Tirelli a dire di no alla conclusione di Olivera. Due minuti dopo i padroni di casa raddoppiano: Congiunti è bravo a ribattere il primo tiro di Melis, imbeccato da Attili, ma la seconda conclusione è letale: 2-0. Al 67’ il Latte Dolce potrebbe riaprirla ma è la traversa a dire no a Russu. Dieci minuti dopo il diagonale di Saba e di poco fuori misura. È festa giallorossa.



