lo scontro diretto va al capoterra 

L’allerta meteo che ha interessato il Cagliaritano nel weekend scorso ha fatto saltare il secondo turno di ritorno dell’Over Libertas Caam. Si sono disputati invece solo gli anticipi dei tornei Master e Ultra: rinviato a data da destinarsi il resto del programma.

Colpaccio

Nel big match dei Master disputato venerdì e valido per il terzo turno di ritorno gli Amatori Capoterra superano 4-1 la vicecapolista Parafarmacia San Benedetto. Carta, Rovasio, Fabrizio e William Cera consentono ai capoterresi di vincere lo scontro diretto e portarsi al terzo posto a un punto dai cagliaritani.

«Una bella partita e una bella vittoria», ammette un entusiasta Alberto Porceddu, difensore e capitano dei biancorossi: «Anche grazie ad alcuni innesti stiamo giocando bene in questo periodo, siamo un bel gruppo unito e coeso e speriamo di continuare così», chiude il 52enne monserratino. Stasera invece la capolista Is Cortes potrebbe tentare l’allungo decisivo nel posticipo contro l’Atletico Assemini. La leader del girone unico ha la grande occasione di portarsi a +5 sulla seconda e consolidare il primato, forte delle dieci vittorie sin qui conquistate, al cospetto di un avversario che invece si ritrova al terzultimo posto. Domani sarà La Bottega del Sughero a tentare il colpaccio e l’aggancio al secondo posto nella sfida alla Polisportiva Orrolese, impelagata invece al penultimo posto.

Brancaleone corsaro

Anche negli Ultra si è giocato l’unico anticipo di venerdì. Per la quarta giornata di ritorno la sfida tra Lewis Room B&B e Brancaleone si è chiusa con la vittoria degli ospiti per 2-0, risultato che vale il (provvisorio) sorpasso ai danni de Gli Incisivi e l’aggancio del terzo posto. Gli Incisivi però sono attesi dal posticipo di stasera contro gli Old Boys (sesti) per l’eventuale contro sorpasso, in una giornata che ha visto comunque riposare la vicecapolista Calasetta Turisport.

