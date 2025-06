«Lo Scoglio di Peppino? Sembra Rimini» 

Una coppia di turisti milanesi, dopo una passeggiata in spiaggia per vedere da vicino lo Scoglio di Peppino, si accomoda un po’ delusa tra i lettini dello stabilimento “Bagno Chaplin”, a Costa Rei: «Non immaginavamo che Peppino fosse una piccola Rimini. Cioè, non è che Rimini sia brutta ma in Sardegna ti aspetti un’altra cosa».

Spiaggia (poco) libera

Perché sì, chi adesso si affaccia da quelle parti (da giugno a settembre), assieme alla roccia sull’acqua vede una distesa infinita di ombrelloni. Sono quelli – regolarmente autorizzati – dei villaggi Santa Giusta e Villas Resort (villette nel territorio di Castiadas, stabilimento nella spiaggia di Muravera). Così tanti ombrelloni che la spiaggia libera – quella compresa fra l’ultimo lettino del Santa Giusta (dove c’è la postazione di un bagnino) e le rocce – misura appena trentacinque passi. Meno di trenta metri lineari.

Un’immagine, insomma, che sembra indicare come il numero chiuso da quelle parti – quello auspicato dal sindaco di Muravera Salvatore Piu – ci sia già: nella spiaggia libera ci stanno (strette) cento persone. Il resto è in mano agli oltre mille lettini dei villaggi.

La tutela

«Lo Scoglio di Peppino - ha detto più volte il primo cittadino di Muravera - è un caso emblematico, l’arenile è in territorio di Muravera ma i parcheggi e le concessioni sono a Castiadas. Serve una visione comune tra enti per tutelare questa meraviglia. Il dato di fatto è che è sovraffollato. Occorre una riflessione seria».

Più o meno d’accordo il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: «C’è un’area Sic – suggerisce – e anche un piano di gestione, lo si metta in pratica. Troppi ombrelloni da parte dei villaggi? È vero, occorre alleggerire. Studiamo assieme delle soluzioni».

I villaggi

Una, già prospettata negli anni scorsi, è quella della traslazione delle concessioni: distanziarle dallo Scoglio, verso il centro di Costa Rei. Il direttore del Santa Giusta, Giovanni Iozza, è pronto ad incontrare i sindaci: «Vediamoci – spiega – e cerchiamo di capire assieme che tipo di azioni intraprendere. Io sono disponibile a qualsiasi cosa». Iozza aggiunge però che «sono anche stanco di finire nell’occhio del ciclone, senza gli alberghi le spiagge sarebbero vuote. Abbiamo una regolare concessione e stiamo arricchendo una zona che sino a 25 anni fa era deserta. Poi, certo, occorre trovare il giusto compromesso. Bene, troviamolo».

Erosione

Nel frattempo viene lanciato l’allarme per l’erosione di Peppino, la roccia che è ormai un simbolo di Costa Rei (tra le più fotografate e postate sui social). «A furia di camminarci sopra – spiega Giovanni Olivieri, una vita da imprenditore balneare a Costa Rei – si sta consumando. Rispetto a trent’anni fa ci sono già dei solchi lungo i camminamenti. Suggerirei di limitare l’accesso, magari con un addetto e una sorta di ticket ambientale. Se non interveniamo tra qualche secolo non sarà più lo stesso». L’ultimo appello è per il decoro: « «“Peppino” dovrebbe essere una splendida cartolina da mostrare a tutti con orgoglio. Da giugno a settembre però, con tutti quegli ombrelloni, la cartolina viene oscurata».

