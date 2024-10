lo scivolone della torres 

Torres 0

Arezzo 2

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Dametto, Antonelli (43’ pt Fabriani), Mercadante (25’ st Goglino); Zambataro, Casini, Mastinu, Guiebre (1’ st Liviero); Fischnaller, Scotto (1’ st Varela); Nanni (22’ st Diakite). In panchina Petriccione, Coccolo, Masala, Diakite, Idda, Goglino, Giorico. Allenatore Greco.

Arezzo (4-3-3) : Trombini; Lazzarini, Gigli, Righetti (26’ pt Del Fabro) Coccia; Renzi, Shaka-Mawuli (25’ st Santoro), Chierico (47’ pt Settembrini) ; Pattarello, Ogunseye (25’ st Gucci) Gaddini (25’ st Guccione). In panchina Galli, Borra, Settembrini, Fiore, Chiosa, Bigi. Allenatore Troise.

Arbitro : Castellone di Napoli.

Reti : pt 10’ e 45’ Ogunseye.

Note : espulso al 41’ st Zaccagno per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Dametto, Pattarello, Mastinu, Shaka-Mawuli, Coccia, Santoro.

Sassari. Un flop inatteso. L’Arezzo domina i tempi e gli spazi al “Vanni Sanna” e vince meritatamente per 2-0. La Torres incassa la prima sconfitta del campionato all’ottavo turno e viene raggiunta dai toscani.

Dei tre infortunati recuperati il tecnico Alfonso Greco schiera subito Antonelli al centro della difesa. La squadra sassarese ha un maggior possesso palla ma appare meno rapida mentalmente e aggressiva dei toscani. Non tira mai in porta nel primo tempo, subendo le ripartenze degli ospiti bravi a pressare alti.

Cronaca

Al 10’ Gaddini da sinistra mette in mezzo dove Ogunseye sfugge ai difensori e incorna per il vantaggio. Al 35’ Gaddini ci prova da fuori e Zaccagno alza sulla traversa. Gli ospiti perdono per infortunio due giocatori nel primo tempo, Greco toglie Antonelli in difficoltà e mette Fabriani che va a destra lasciando il centro a Dametto. L’Arezzo raddoppia nel finale: Renzi da destra serve l’accorrente Ogunseye il cui tiro viene deviato forse da un compagno (Gaddini) e inganna il portiere.

Nella ripresa l’ingresso di Varela e Liviero dà più rapidità e verticalità all’azione della Torres, che però fatica ad andare al tiro. Al 70’ entra Goglino per fare il trequartista al posto del difensore Mercadante. Arezzo pericoloso su ripartenza dalla trequarti al 73’ ma il tiro di Settembrini finisce sull’esterno rete. All’80’ gran punizione di Fischnaller diretta al vertice sinistro e balzo prodigioso di Trombini che salva. Ancora Torres: su cross di Liviero incornata di Diakite che, deviata, sfiora il palo. All’86’ colpo di testa all’indietro corto di Fabriani, scatta Pattarello sul quale Zaccagno esce atterrandolo: è espulsione. Sostituzioni esaurite e in porta va Zambataro. Finisce lì.

