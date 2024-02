«Lo scivolo per disabili finisce con il gradino» 

Uno scivolo per disabili con gradino. Sembra paradossale ma è la situazione tra via Zuddas e la parte di via Riu Mortu che costeggia le case. Una colata di cemento per costruire lo scivolo salvo poi dimenticarsi di eliminare il gradino del marciapiede. «Con quale criterio fu realizzato?», si domanda Giorgia Tidu, un'abitante di via San Valeriano i cui genitori anziani vivono in via Riu Mortu: «Mio padre ha il bastone, mia madre il deambulatore, devono fare il giro largo per poter uscire dalla via di casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA