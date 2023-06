Lo sciopero manda in tilt la continuità 

Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri e cercherà di far partire sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.

Tra le ragioni dello sciopero c’è la situazione dei lavoratori delle imprese di handling, definita «inaccettabile» dai sindacati. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo chiedono «salari dignitosi e tutele per una migliore qualità della vita e stop alla concorrenza pagata con il sudore e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling.Allo sciopero parteciperà inoltre il personale di terra di varie compagnie aeree come Air Dolomiti, Emirates, Vueling, American Airlines e Volotea.

Cancellazioni e ritardi: sarà una domenica di disagi per chi viaggia, a causa dello sciopero del personale di terra degli aeroporti, dei dipendenti dell’Enav e di alcune compagnie aeree. Ita Airways ha soppresso 116 voli – tra tratte nazionali e internazionali – di cui due nell’Isola (Cagliari-Linate e Linate-Cagliari). Cancellati anche altri cinque collegamenti delle compagnie low cost: a Cagliari le rotte per Milano e Pisa di Ryanair, e di Volotea per Firenze; a Olbia e Alghero i voli EasyJet per Milano. Ma non è escluso che nelle prossime ore la lista si allunghi.

Cancellazioni e ritardi: sarà una domenica di disagi per chi viaggia, a causa dello sciopero del personale di terra degli aeroporti, dei dipendenti dell’Enav e di alcune compagnie aeree. Ita Airways ha soppresso 116 voli – tra tratte nazionali e internazionali – di cui due nell’Isola (Cagliari-Linate e Linate-Cagliari). Cancellati anche altri cinque collegamenti delle compagnie low cost: a Cagliari le rotte per Milano e Pisa di Ryanair, e di Volotea per Firenze; a Olbia e Alghero i voli EasyJet per Milano. Ma non è escluso che nelle prossime ore la lista si allunghi.

Tra le ragioni dello sciopero c’è la situazione dei lavoratori delle imprese di handling, definita «inaccettabile» dai sindacati. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo chiedono «salari dignitosi e tutele per una migliore qualità della vita e stop alla concorrenza pagata con il sudore e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling.Allo sciopero parteciperà inoltre il personale di terra di varie compagnie aeree come Air Dolomiti, Emirates, Vueling, American Airlines e Volotea.

Il piano

Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri e cercherà di far partire sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.

«Il 60% riuscirà a volare nella stessa giornata del 4 giugno», annuncia la compagnia.

«I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 4 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 9 giugno 2023».

L’interrogazione

Intanto cresce la protesta per le difficoltà nel trasporto merci. A ribadire l’allarme è Roberto Deriu, consigliere regionale del Pd e primo firmatario di una nuova interrogazione (sottoscritta da tutto il gruppo dem) presentata in queste ore alla Regione: «La compagnia Grimaldi», spiega Deriu, «ha comunicato di non poter più trasportare alcuni tipi di merci come animali, carcasse di animali e altre tipologie. Nonostante la compagnia abbia garantito il servizio di imbarco e trasporto durante l’inverno, ha annunciato la sospensione del servizio in vista dell’estate. L’unico traghetto della Grimaldi che potrebbe ospitare tali merci è quello utilizzato per la tratta Genova-Cagliari, con rientro Cagliari-Porto Torres-Genova, che però risulta essere palesemente insostenibile per i lavoratori».

Non è l’unica criticità. «Come se non bastasse – prosegue il consigliere del Pd –, dall’aprile scorso la compagnia Moby ha eliminato dalla Sardegna tutte le navi dedicate esclusivamente al trasporto di merci. Questo crea un’ulteriore difficoltà per le aziende e i lavoratori del settore, soprattutto nel nord Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata