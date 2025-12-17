VaiOnline
La giornata
18 dicembre 2025 alle 00:32

Lo sciopero lascia a terra i sardi 

Cancellazioni e ritardi fino a tre ore, la continuità territoriale si ferma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Voli cancellati, ritardi di ore, passeggeri lasciati in attesa di informazioni ai gate di partenza: la giornata di ieri è stata un condensato di disagi negli aeroporti, in particolare per chi viaggiava tra gli scali della Penisola e la Sardegna. Lo sciopero del settore aereo, dalle 13 alle 17 di ieri, ha mandato in tilt il sistema di collegamenti e la continuità territoriale. Quasi tutti i voli della fascia pomeridiana sono slittati di due o addirittura tre ore. Ma non solo. C’è chi ha perso l’aereo perché decollato in anticipo: è successo sul Roma-Cagliari delle 9.30, che ha lasciando a terra diversi passeggeri diretti in Sardegna. Il volo sarebbe stato prima posticipato e successivamente riprogrammato in un altro orario senza dare il tempo ai viaggiatori di raggiungere il gate.

La giornata

Ma non è l’unico problema che si è verificato ieri. Il Cagliari-Roma delle 13.50 è decollato solo alle 17.10. Nel frattempo tutti gli altri voli successivi sono stati ritardati (il Roma-Cagliari delle 17.50 è partito solo alle 20.30) mentre i passeggeri attendevano in aeroporto, senza informazioni da parte della compagnia. Disagi anche nei collegamenti tra l’Isola e lo scalo di Milano Linate.Un intero settore paralizzato dalla protesta dei lavoratori di Enav e Techno Sky, del personale delle aziende di handling associate Assohandlers e dei dipendenti di diverse compagnie aeree (Ita, Vueling e Air France-Klm). L’occhio del “ciclone” a Fiumicino, dove sono stati cancellati oltre 100 i voli, di cui oltre 50 di Ita Airways.

Lo scenario

Il preavviso dello sciopero ha permesso comunque alle compagnie di avvisare con largo anticipo i passeggeri, che sono stati riprotetti su altri voli. È andata peggio invece a chi si è visto confermare il volo, ma ha dovuto fare i conti con i maxi ritardi. Già in previsione della giornata di ieri Ita Airways ha annunciato di aver cancellato 72 voli tra nazionali e internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

«Ridatemi la piastrina del mio Toto»

Trovata 9 anni fa tra i rottami del Dc-9: nessuno ha informato la moglie 
Ivan Murgana
L’emergenza

La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge

Ripristinata l’erogazione per i campi Ma in Sardegna resta lo stato di crisi 
Gianfranco Locci
Lo scontro

Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta

Piano del Governo: passerebbero da 234 a 74. La Regione: scelta ingiusta 
Manovra

Pensioni, il Governo fa dietrofront

La premier annuncia correzioni in corsa su riscatto della laurea e finestre di accesso 
La guerra in Ucraina

Putin sfida i «porcellini europei»

Lo zar: speravano che crollassimo. Nel weekend delegazione di Mosca a Miami 
Il caso.

Zes in Sardegna, si rischia il flop

Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi 
Luca Mascia
Scienza.

«L’Isola è pronta ad accogliere l’Einstein Telescope»

A Selargius la presidente Todde inaugura i nuovi locali dell’Istituto di astrofisica 
Federica Lai