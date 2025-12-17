Lo sciopero lascia a terra i sardi 

Voli cancellati, ritardi di ore, passeggeri lasciati in attesa di informazioni ai gate di partenza: la giornata di ieri è stata un condensato di disagi negli aeroporti, in particolare per chi viaggiava tra gli scali della Penisola e la Sardegna. Lo sciopero del settore aereo, dalle 13 alle 17 di ieri, ha mandato in tilt il sistema di collegamenti e la continuità territoriale. Quasi tutti i voli della fascia pomeridiana sono slittati di due o addirittura tre ore. Ma non solo. C’è chi ha perso l’aereo perché decollato in anticipo: è successo sul Roma-Cagliari delle 9.30, che ha lasciando a terra diversi passeggeri diretti in Sardegna. Il volo sarebbe stato prima posticipato e successivamente riprogrammato in un altro orario senza dare il tempo ai viaggiatori di raggiungere il gate.

La giornata

Ma non è l’unico problema che si è verificato ieri. Il Cagliari-Roma delle 13.50 è decollato solo alle 17.10. Nel frattempo tutti gli altri voli successivi sono stati ritardati (il Roma-Cagliari delle 17.50 è partito solo alle 20.30) mentre i passeggeri attendevano in aeroporto, senza informazioni da parte della compagnia. Disagi anche nei collegamenti tra l’Isola e lo scalo di Milano Linate.Un intero settore paralizzato dalla protesta dei lavoratori di Enav e Techno Sky, del personale delle aziende di handling associate Assohandlers e dei dipendenti di diverse compagnie aeree (Ita, Vueling e Air France-Klm). L’occhio del “ciclone” a Fiumicino, dove sono stati cancellati oltre 100 i voli, di cui oltre 50 di Ita Airways.

Lo scenario

Il preavviso dello sciopero ha permesso comunque alle compagnie di avvisare con largo anticipo i passeggeri, che sono stati riprotetti su altri voli. È andata peggio invece a chi si è visto confermare il volo, ma ha dovuto fare i conti con i maxi ritardi. Già in previsione della giornata di ieri Ita Airways ha annunciato di aver cancellato 72 voli tra nazionali e internazionali.

