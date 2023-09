Lo “sciopero bianco” dei genitori 

Niente campanella per le alunne e gli alunni della scuola primaria di via Stoccolma. Dopo giorni di notizie confuse e di soluzioni dell’ultima (le tende) ora l’unica certezza è che lo stabile è inagibile e per il momento non esiste nessuna alternativa concreta. Risultato: per questi bambini la scuola resta (ancora) sospesa.

«Non c’è una chiusura formale, non può bastare un avviso sul sito. C’è solo un rimbalzo di responsabilità», tuona Massimiliano Barbato, rappresentante di classe che non nasconde la preoccupazione. «Molte classi oggi saranno davanti ai cancelli con l’idea di entrare, non so come andrà. Ma quello che ci lascia basiti è l’aver mandato i nostri figli in un’ala inagibile per un anno: prevale in questo momento un sentimento di paura e poca fiducia nei lavori pubblici. Purtroppo questo non è un problema che terminerà in pochi mesi come, invece, vogliono farci credere». Rabbia e preoccupazione sono sensazioni che animano queste giornate di confusione. E i genitori puntano il dito soprattutto sulla mancata comunicazione. «La preside non ha informato le famiglie sullo stato dei lavori e sulla situazione reale su cui versa la scuola», incalza Barbato, «tutto questo va a discapito dei bambini. Sembra ci sia la volontà di tenerci all’oscuro di quando sta accadendo». Il problema non riguarda, però, le classi della scuola secondaria di primo grado. «Se prima c’era l’ipotesi di spostare solo quelle delle elementari che fanno il tempo pieno, ora la questione riguarda tutte le 18 classi della primaria», evidenzia Giuseppe Aquila, rappresentante dei genitori. «Alcune famiglie hanno deciso di venire, ma per trascorrere una giornata alternativa e fare una merenda tutti insieme in piazzetta». Una sorta di sciopero bianco, a cui, però, non tutti parteciperanno.

«Ormai è una situazione tragicomica», afferma Sara Murgia, «non ho la percezione dei numeri che ci saranno in via Stoccolma. L’idea della festa non a tutti è piaciuta. Noi non ci saremo, non appoggio questo tipo di iniziative. I nostri figli hanno il diritto di continuare con le stesse maestre e i loro compagni. A me non serve un parcheggio, voglio che i miei figli vivano un’esperienza positiva». E si domanda: «Ci hanno dato mezz’ora per decidere sulle tende, ora si temporeggia per andare alla Stagno: visto che avremo anche lo scuolabus qual è il problema?».

RIPRODUZIONE RISERVATA