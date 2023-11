«Lo sciopero al Lirico è stato pretestuoso» 

«Davanti a un dialogo aperto, lo sciopero appare molto pretestuoso». A dirlo è Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro Lirico, respingendo così le critiche della Fistel Cisl, che lo accusa di essere responsabile della situazione «disastrosa che sta vivendo il Teatro». Uno sciopero che, ieri, ha impedito la messa in scena dell’opera “Mefistofele” di Arrigo Boito con i lavoratori che hanno fatto un sit-in distribuendo volantini per spiegare le ragioni della protesta.

«Questa direzione, rispetto alle precedenti, è quella che ha avuto più incontri politici e con le Rsu», prosegue Colabianchi, «stiamo per assumere circa 45 persone e lo stiamo facendo nonostante i ritardi nell’approvazione della pianta organizzativa funzionale. Altri Teatri non lo hanno fatto, rinviando le assunzioni all’anno successivo».Per il sovrintendente si rischia di portare questa protesta su un piano politico. «E a me personalmente non interessa», incalza, «io gestisco il Teatro e sono contento dei risultati che stiamo ottenendo. Il Lirico è sotto le luci della ribalta per aver avuto la capacità di avvicinare nuovo pubblico. Lo dicono i numeri straordinari della Traviata, del Lago dei Cigni, di Carmen. E non dimentichiamo le importanti partnership messe in campo. Abbiamo poi sanato diversi contenzioni ereditati».E poi ribadisce ancora che il dialogo coi sindacati è aperto: «Stiamo lavorando su tutto, ma servono i tempi. Alcune richieste presentate non possono essere approvate: noi tutto quello che possiamo lo stiamo facendo nel totale rispetto delle norme», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA