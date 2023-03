Lo sciopero a sorpresa dei nonni vigili 

Anche i nonni vigili, qualche volta, si spazientiscono. A Serramanna è capitato ad alcuni degli anziani che, divisa arancione e paletta, seguono con attenzione il regolare cammino degli scolari verso le scuole: a causa dei malumori una decina di loro avrebbero dato forfait e in alcune circostanze il servizio sarebbe saltato. Il dito è puntato contro l’associazione Anni D’Argento: «Hanno aumentato il costo della tessera annuale da 10 a 15 euro – è la protesta di una pensionata («Niente nome sul giornale») – e la dobbiamo pagare anche noi nonni vigili, che svolgiamo un servizio importantissimo per i bambini, davanti alle scuole, senza che ci venga riconosciuto nessun rimborso».

La misura è colma, spiega l’ormai ex volontaria: «Ho fatto la nonna vigile per anni, con passione e gioia, ma ora per colpa di certe persone anche le cose belle finiscono». La donna mette anche in rilievo le difficoltà del compito: «Non è facile, ci si deve confrontare coi genitori e con la gente maleducata, e si sta in strada anche sotto la pioggia. Tutto con spirito di volontariato e senza mai ricevere nulla in cambio».

Il vertice

La vicenda è stata trattata in Municipio, dove si è svolto un vertice con il sindaco e alcuni assessori: «Siamo a conoscenza di qualche defezione», conferma il primo cittadino Gabriele Littera. «L’amministrazione comunale – aggiunge – è a fianco dei nonni vigili, un’istituzione e un servizio importanti che è interesse di tutti portare avanti».

Lancia spezzata in favore degli anziani volontari ma anche all’associazione che “presta” i suoi soci al servizio di pubblica utilità. Maria Grazia Cossu, presidente di Anni D’Argento, non parla volentieri del caso: «Stiamo organizzando col Comune delle iniziative per accogliere altri volontari», si limita a dire.