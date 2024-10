Lo sci in lacrime: Matilde (19 anni) non ce l’ha fatta 

La tragedia si è compiuta nella notte tra lunedì e ieri ed è difficile da ingoiare. Matilde Lorenzi, quasi ventenne azzurrina dello sci, caduta durante un allenamento in Val Senales, non ce l’ha fatta. La Nazionale, lo sci, lo sport italiano sono attoniti. Se ne va nel fiore degli anni e delle speranze legate a un grande talento, così, all’improvviso, tradita dalla passione della sua vita. Ieri l’Italia era scossa e si è stretta in un ideale abbraccio alla famiglia Lorenzi, nella quale anche un’altra sorella, Lucrezia, anche lei sciatrice, era stata di ispirazione. Dal presidente Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, dal ministro Andrea Abodi ai presidenti del Coni, Giovanni Malagò («Faremo in modo che sia ricordata») e della Fisi, Flavio Roda, sino alle azzurre dello sci, tutti hanno avuto una parola di incredula partecipazione al dolore.

Predestinata

«Penso di avere talento, perché me l'hanno detto fin da piccola. Il talento si coltiva provando continuamente a fare una cosa, provandoci sempre», aveva detto a 13 anni, quando sognava la Nazionale di sci come la sorella Lucrezia e ce l'aveva fatta. «Ho preso da lei la determinazione. La mia disciplina preferita è il gigante. Da grande vorrei fare slalom e gigante, trovarmi in Coppa del mondo con mia sorella» diceva. Tesserata con l'Esercito, nella Nazionale juniores femminile, campionessa italiana assoluta e giovani in superG, con buoni piazzamenti in discesa e SuperG ai mondiali Juniores. Aveva debuttato in Coppa Europa e adesso si stava allenando proprio con la Nazionale in Alto Adige, sul ghiacciaio della Val Senales. Su quelle nevi, si stavano allenando anche Federica Brignone e altre sciatrici azzurre: tutte sotto choc.

In memoria

«Una preghiera» viene da Sofia Goggia e la Fisi, in lutto, ha sospeso gli allenamenti. Matilde ora tornerà in Piemonte col funerale in programma domani mattina a Giaveno. «La cara Matildina sarà accolta nel camposanto di Valgioie», si legge nel manifesto funebre, in cui i suoi cari, papà Adolfo, mamma Elena, la sorella e i fratelli Matteo e Giosuè, chiedono «non fiori ma raccolta fondi per un progetto in memoria di Matildina». «Un dolore immenso», scrive la sorella.

