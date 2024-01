Lo schiaffo della maggioranza al Psd’Az 

Poteva essere l’occasione per distendere il clima tra il Psd’Az e il resto della maggioranza, ma alla fine la mozione presentata dalla consigliera Bernadette Puddu per l’istituzione di un archivio storico multimediale ha allargato il solco che separa i sardisti dagli alleati. Il documento letto in Aula durante l’ultimo Consiglio comunale è passato con 8 voti, ma solo perché con i sardisti ha votato compatta anche la minoranza: il blocco di maggioranza fedele al sindaco Beniamino Garau ha risposto invece con 10 astensioni. Dopo la discussione del punto presentato dalla presidente della Commissione cultura Puddu, sono tornate d’attualità le vecchie ruggini all’interno della maggioranza, e il muro eretto contro la proposta avanzata dai sardisti, alla fine, è apparso quasi scontato.

La proposta

«Attualmente l’archivio storico si trova in un seminterrato sotto i parcheggi comunali, e non è disponibile uno spazio dedicato alla consultazione – spiega Bernadette Puddu -, questi antichi documenti sono la nostra memoria storica e la legge impone che vi sia un locale idoneo e fruibile al pubblico. Nelle alluvioni precedenti del 2008 e 2018 i locali hanno avuto gravi infiltrazioni d’acqua e i documenti danneggiati non sono stati ancora restaurati. Si potrebbe intitolare l’archivio multimediale alla memoria di figure culturali di spicco per Capoterra come Emanuele Atzori o don Tommaso Lecca». La consigliera di maggioranza Silvia Cabras, non usa giri di parole per spiegare perché si asterrà dal votare la mozione di Puddu: «Quando ho presentato un documento in Aula su un progetto legato ai giovani, due consiglieri del Psd’Az hanno abbandonato i banchi del Consiglio, ecco perché non la voterò». Dai banchi della minoranza, Beniamino Piga si dice favorevole alla mozione: «Quando si parla degli interessi della comunità non ci sono colori politici, la consigliera Puddu e il suo partito hanno contribuito alla vittoria elettorale del sindaco Garau, ma sposo in pieno la proposta di creare un archivio storico multimediale». Per l’ex sindaco, Francesco Dessì, restaurare e digitalizzare i documenti del Comune significa preservare la memoria del paese: «Per un progetto simile il Comune potrebbe ottenere anche dei finanziamenti». Ha votato la mozione anche il capogruppo del Pd, Efisio De Muru: «Con il Psd’Az siamo alternativi ovunque, ma credo che questa mozione sia utile per dare un indirizzo alla giunta, in modo da trovare risorse anche attraverso la Fondazione di Sardegna».

Il sindaco

Beniamino Garau, chiarisce come l’amministrazione sia al lavoro per mettere in sicurezza gli antichi documenti, e che il Comune non possieda né risorse né locali per creare un archivio multimediale: “Ad oggi è un impegno che non possiamo assumerci, non abbiamo la possibilità di portare avanti questo progetto, i nostri archivi, tuttavia, vengono consultati senza problemi da chi ne fa richiesta”.