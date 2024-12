“Lo Schiaccianoci”: il Balletto di Roma  da oggi a Cagliari 

Viaggio nella fantasia, tra atmosfere oniriche e tranches de vie, ne “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Roma, con regia e coreografia di Massimiliano Volpini e azioni di urban dance a cura di Kevin Castillo, sulle musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, con la partecipazione straordinaria di Marisol Castellanos nel ruolo di Clara e della Urban K Company, con scene e costumi di Erika Carretta e disegno luci di Emanuele De Maria (produzione Balletto di Roma) arriva oggi a Cagliari al Teatro Massimo. Tre gli appuntamenti: stasera alle 17 e alle 20.30 e domani alle 16.30, sotto le insegne del curcuito Cedac.

Un’intrigante versione contemporanea di un capolavoro della storia del balletto, una suggestiva e celeberrima fiaba natalizia, nata da un'idea di Marius Petipa (su commissione del direttore dei Teatri Imperiali Russi Ivan Aleksandrovič Vsevoložskij) e ispirata al racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” (“Nussknacker und Mausekönig”) di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, nella rilettura di Alexandre Dumas in “Storia di uno schiaccianoci” (“Histoire d’un casse-noisette”) in cui la ricchezza e l'eleganza di una dimora dell'alta borghesia lasciano però il posto allo squallore e al degrado delle periferie metropolitane, in un rione abitato dai clochards.

