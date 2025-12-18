VaiOnline
da domani a martedì al lirico di cagliari
19 dicembre 2025 alle 00:33

“Lo Schiaccianoci” ci farà emozionare 

Un grande classico di Natale, rodato, adatto a tutti e che da sempre ha affascinato i più piccoli, ma non solo. Da domani (alle 20) arriva al Teatro Lirico di Cagliari “Lo Schiaccianoci”, il balletto in due atti, dal racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Uno dei capolavori più amati dal pubblico «nella versione magica, colorata, onirica, effervescente», assicurano dal teatro di via Sant’Alenixedda, portata in scena dal Corpo di ballo e dai solisti del TAM Ballet - Teatro Arcimboldi Milano. Dopo l’esordio di sabato, “Lo schiaccianoci” torna domenica alle 17 (turno Q), quindi martedì 23 alle 15.30 (turno R), martedì 23 dicembre alle 20.30 (turno S), e fuori abbonamento mercoledì 24 alle 11.

