Südtirol 1

Bari 0

Südtirol (4-4-2) : Poluzzi, Curto, Zaro, Vinetot, De Col (87' Larrivey); Lunetta (57' Rover), Tait, Fiordilino (75' Celli), Belardinelli; Odogwu, Mazzocchi (75' Casiraghi). All. Bisoli.

Bari (4-3-3) : Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita (83' Benali), Maiello (83' Molina), Benedetti; Esposito (80' Scheidler), Antenucci (61' Botta), Cheddira. All. Mignani.

Arbitro : Dion.

Rete : al 92’ Rover.

Il gol in pieno recupero di Rover permette al Sudtirol di presentarsi a Bari, per la gara del ritorno, con la testa leggera. Cronaca da registrare solo per il gol: un colpo di testa nei minuti di recupero e vittoria di platino. Il Südtirol batte il Bari 1-0 nella prima gara delle semifinali playoff. In attesa di Cagliari-Parma, nell'andata del match tra le due neopromosse vince la squadra di Bisoli con un goal in extremis. Gara equilibrata al “Druso”, con poche occasioni: match combattuto a centrocampo, con il Südtirol che avuto la maggiore occasione dell'incontro con Mazzocchi al 74'. E nel finale la rete decisiva di Rover, che tiene apertissima la gara di ritorno di venerdì.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata