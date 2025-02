lo scatto salvezza dell’uta condanna l’idolo 

Uta 2020 1

Idolo 0

Uta 2020 (4-3-3) : Firinu, Piras, Fusco, Aretino, Boscu, Licciardo, Ridolfi (48’ st. Uccheddu), Sartorio (23’ st Ricciardi), Picciau, Suella, Amorati (42’ pt Mameli). In panchina Angioni, Cossu, Virdis, Atzeni, Vacca. Allenatore Saba.

Idolo (4-2-3-1) : Demurtas, V. Stochino, Usai, Ferreli, Prieto, Doa, Carboni (30’ G. Stochino), Medde (14’ st S. Biscu), Barrionuevo, Bottegal, R. Biscu (22’ st. Jammeh). In panchina Salis, Arra, Manca, Mancosu, Piras Allenatore Podda.

Arbitro : Urru di Sassari.

Rete : st 2’ Suella.

Note : ammoniti Licciardo e Bottegal.

Uta. Vittoria importantissima in chiave salvezza per l’Uta, che supera per 1-0 l’Idolo. Partita bloccata nella prima frazione, in cui i biancoverdi hanno avuto le maggiori occasioni. Su tutte, le due chance di Amorati al 17’ e al 29’ hanno fatto tremare Demurtas. Nella ripresa, pronti via e Picciau pesca Suella per il più facile dei gol a porta vuota. Finale caratterizzato da ampi spazi in cui i ragazzi di Saba non riescono a concretizzare. Il gol annullato a Bottegal per fallo di mano è l’ultimo lampo di una gara che concede i 3 punti all’Uta.

