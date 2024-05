Lo scatto dell’Udinese 

Lecce 0

Udinese 2

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin (11' st Pierotti), Ramadani; Almqvist (27' st Gonzalez), Rafia (11' st Berisha), Dorgu (27' st Oudin); Krstovic. In panchina Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Touba, Burnete, Samek, Esposito. Allenatore Gotti.

Udinese (3-5-2) : Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (29' st Ebosele), Walace (47' st Zarraga), Payero, Kamara, Samardzic (47' st Joao Ferreira); Success (22' st Pereyra), Lucca (22' st Davis). In panchina Padelli, Mosca, Kabasele, Tikvic, Zemura, Brenner, Abankwah, Pejicic. Allenatore Cannavaro.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 36' Lucca, nel st 40' Samardzic.

Lecce. Alla fine sono le motivazioni a fare la differenza. Fabio Cannavaro sbanca Lecce per 2-0 con la sua Udinese, grazie a Lucca e Samardzic, trova il primo successo in Serie A e dà una spallata, forse decisiva, per la classifica. I friulani trovano tre punti fondamentali per la salvezza. A due giornate dal termine, si portano a quota 33 agganciando il Cagliari: le gare con Empoli (in casa) e Frosinone (in trasferta) diventeranno il crocevia. Il Lecce dell'ex Gotti, salvo già sabato sera, non ha mai creato pericoli.

Il match

Si parte e subito il Lecce a prendere le redini del gioco, con Almqvist che, con un paio di affondi, mette in crisi la retroguardia friulana. Su una di queste (5') lo svedese serve Krstovic a rimorchio, girata di prima ma determinante la chiusura di Perez. Ancora Krstovic protagonista, abile a dialogare con Almqvist (11'), ma la conclusione del montenegrino è sventata in angolo. L'Udinese prova a mettere il naso nella metà campo giallorossa con Success abile a guadagnarsi una punizione dal limite, con Blin (ammonito) che lo atterra (18'): Samarzdic calcia a giro, ma la traiettoria è sporcata dalla barriera e palla in angolo. I friulani cominciano a proporsi con più insistenza in avanti e al 36' passano. Payero pennella un gran pallone nel cuore dell'area giallorossa, Lucca svetta più in alto di tutti e gira di testa in rete, siglando il vantaggio ospite. Per l'attaccante udinese è il gol numero 8 in campionato. In pieno recupero Kristensen sfiora l'autogol con un improvvido retropassaggio al proprio portiere, ma Okoye mette in angolo.

Si riparte con i medesimi schieramenti. Spinge il Lecce in avvio di ripresa, soprattutto sulla sinistra con Gallo. Il tecnico leccese Gotti prova a invertire il trend della gara, e getta nella mischia Pierotti e Berisha per Blin e Rafia (56'). La gara comincia a farsi spigolosa, a farne le spese Dorgu (57') e Payero (60') sanzionati con un cartellino giallo per due entrate ruvide. Percussione in area di Pongracic, che si lancia in un'azione solitaria, e dal limite dell'area di incunea in mezzo a due, prima di concludere con il sinistro: la palla sfila a lato (65'). Ci prova il neoentrato Pierotti (73') con un gran destro dal vertice sinistro dell'area, ma Okoye salva con ottimo riflesso. Girandola di cambi su entrambi i fronti, con Ehizibue costretto a chiede il cambio per un problema muscolare (74'): al suo posto Ebosele. Il Lecce ci prova a riagguantere il risultato, ma sono gli ospiti a chiudere i giochi. Corre l'85' e Pereyra crossa in area per la testa di Davis, sulla respinta irrompe Samardzic che scarica in porta da pochi passi. 2-0 per gli ospiti, gara chiusa e Udinese che ora vede la salvezza a portata di mano.

