Lo scatto della Tharros 

Tharros 1

Villacidrese 0

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Spiga, Perilli, Sardo (30’ st Orrù), Berghmans, Silva, N. Orrù (24’ st Lonis), Narese, Cecconato (49’ st Pintus), Fed. Ferrari, Fel. Ferrari. In panchina D’Abrosca, Simbula, Piras, Gianoli, Cossu, Mereu. Allenatore Lai.

Villacidrese (4-3-3) : Toro, Figus (11’ st S. Pittau), Medda (24’ st Cirronis), Saias, Porcu, Mattia Pinna (11’ st Matteo Pinna), Muscas, Ragatzu, Piras (24’ st Lussu), Paulis, Mboup. In panchina Ghimici, A. Pittau, Collu, Lilliu, Podda. Allenatore Incani.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Rete : 10’ st Cecconato.

Note : ammoniti Spiga, Sardo, Cecconato, Matteo Pinna, Ragatzu, Piras. Recupero 2’ pt - 8’ st. Spettatori 350.

Oristano. È la Tharros a imporsi sulla Villacidrese (1-0) nel big match tra capoliste del girone A di Promozione. La rete di Cecconato, che vale il momentaneo primato solitario al termine di una gara condizionata dal forte vento, arriva nella ripresa.

La cronaca

Nella prima frazione il primo tentativo è degli ospiti al 7’ con una forte punizione Paulis. Al 12’ la risposta dei biancorossi: Cecconato da sinistra trova in area Federico Ferrari che non riesce a impattare. La stessa punta di casa, al 33’, conclude dal limite ma la palla finisce a lato. Nella ripresa, al 10’, il gol: Felipe Silva lancia sulla destra Cecconato, l’argentino aggancia di destro, salta il diretto difensore e con un sinistro vellutato mette in diagonale alle spalle di Toro. La Villacidrese cerca la via del pareggio di testa con Ragatzu al 22’ ma la palla termina a lato. Al 24’ Cecconato può chiudere i conti ma Toro ribatte la sua conclusione. Sul finale ci provano Cirronis al 38’ e Matteo Pinna di testa al 51’, ma il risultato non cambia.

Protagonista

Così la squadra ringrazia il match winner Augustin Tomas Cecconato. Il suo splendido sinistro in avvio di ripresa ha regalato i 3 punti e la vetta solitaria alla compagine allenata da Antonio Lai. Classe 2001, attaccante dotato di ottima tecnica e velocità di esecuzione, l’argentino si allenava in gruppo già dai primi di settembre ma ha esordito solamente domenica scorsa nella trasferta a Uta (gara terminata 4-4) realizzando una doppietta personale. In due partite, dunque, già un bottino di 3 reti. Assieme ai fratelli Ferrari (Federico e Felipe), a Narese e ai giovani Lonis e Pintus forma l’attacco di una Tharros che, al momento, guarda dall’alto le avversarie del girone A di Promozione.

