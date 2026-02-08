VaiOnline
Al Signora Chiara.
09 febbraio 2026 alle 00:39

lo scatto del calangianus manda l’atletico uri al tappeto 

Calangianus 2

Atletico Uri 0

Calangianus (4-5-1) : Congiunti, Serra (44’ st Asara), Secci, F. Mamia (48’ st A. Tusacciu), Giagheddu, Dombrovoschi, Moreo (44’ st Pirina), La Rosa, Ruiz Sanchez (29’ st G. Tusacciu), Perez, Mauro. In panchina Coscione, Delogu, Tamponi, Valentini, A. Mamia. Allenatore S. Marini.

Atletico Uri (3-4-3) : Cherchi, Ravot, Lintas (21’ st M. Marini), Canavessio (1’ st Ricci), Iacob, Dore, Armaudo (1 st F. Piga), C. Piga (4’ st Leomanni), Mudriski (13’ st Scanu), G. Piga, Campana. In panchina Atzeni, Ventricini, Lambroni, Meloni. Allenatore M. Paba.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 40’ Mauro; st 43’ Perez.

Note : ammoniti Moreo, Serra, Arnaudo, Campana. Angoli 10-5. Recupero 1’-5’.

CALANGIANUS. La dura legge del “Signora Chiara” si impone su un’altra big: anche l’Atletico Uri lascia lo stadio ai piedi del “Limbara” con una sconfitta. In precedenza era toccato a Nuorese e Iglesias, mentre l’Ilva si era accontentata del pari.

La prima frazione si chiude con il vantaggio dei padroni di casa grazie a un gol, di rara bellezza, siglato da Mauro al 40’; e con gli ospiti, anch’essi dai colori sociali giallorossi, che hanno fatto come sul dirsi la partita e creato le occasioni più pericolose.

Nella ripresa gli uomini di Paba provano a raddrizzarla ma quelli di Marini rispondono colpo su colpo. Al 43’ il raddoppio: Moreo allarga per l’accorrente Perez che con un gran tiro fissa il risultato 2-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

