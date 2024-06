Lo scarico d’acqua forma un lago 

Quotidianamente viene scaricata così tanta acqua da formare un lago che non ristagna neppure nei periodi più siccitosi dell’anno. Uno spreco della risorsa più preziosa in natura che potrebbe placare la sete delle aziende agricole del territorio, ma nessuno si preoccupa di recuperare. Chi vive nella zona di Rio San Girolamo conosce quello scarico da decenni, ma il sistema di regolazione della linea dell’acqua grezza che dal Tecnocasic arriva nella zona industriale di Sarroch non è cambiato di una virgola: quando la condotta va in pressione, una valvola apre lo scarico dando vita a un flusso che viaggia verso la foce e forma un lago alle spalle della chiesetta di Su Loi.

Il flusso

Giacomo Mallus, ex amministratore comunale e memoria storica del quartiere, racconta come il flusso in uscita dalla condotta proveniente da Macchiareddu venga alimentato più volte a giorno: «Vivo in questa zona da anni e credo di aver sempre conosciuto questo piccolo canale che porta l’acqua alla foce di Su Loi, non sono un tecnico, ma ad occhio – quando sia apre la valvola – ne fuoriescono almeno 30 litri al secondo. Non si tratta di acqua potabile, ma potrebbe essere utilizzata per l’irrigazione: mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia pensato di chiedere un finanziamento per creare una condotta che porti l’acqua alle aziende del territorio».

I letti del rio San Girolamo e del Masone ollastu sono asciutti, ma alla foce – in mezzo a una vegetazione lussureggiante – c’è acqua a non finire. «Non è acqua che proviene dai fiumi, visto che sono in secca, e neppure dal mare, data la presenza di uno sbarramento che impedisce lo scambio idraulico – spiega Mallus -, il lago è alimentato esclusivamente dal troppo pieno di quella condotta che porta l’acqua alla zona industriale. Mi auguro venga trovata presto una soluzione per impedire questo spreco».

Il caso

Il sindaco, Beniamino Garau, aveva affrontato il tema con il Tecnocasic: «Eravamo interessati a quell’acqua per uso irriguo, ma il problema è che servono condotte per convogliare quell’acqua. Oggi una quantità d’acqua simile potrebbe venire in soccorso delle aziende agricole«.

Sandro Anedda, amministratore unico di Tecnocasic, spiega come l’azienda sia già al lavoro per trovare una soluzione: «Quella condotta convoglia l’acqua grezza – ricavata dalla lavorazione dei reflui fognari – verso la zona industriale di Sarroch. Quando a valle interrompono l’emungimento, la pressione nella linea sale e una valvola scarica l’acqua sul canale per mantenere la portata costante. Si tratta di un problema tecnico sul quale stiamo lavorando per evitare sprechi d’acqua».

