Lo scambio culturale vien mangiando 

Una serata all’insegna della condivisione di sapori e cibi della propria cultura preparati dagli studenti del programma Intercultura, provenienti da diverse parti del mondo e ospitati dalle famiglie di volontari nel territorio dell’ex Provincia del Medio Campidano, si è svolta nel salone parrocchiale di San Leonardo, a Serramanna, per la festa finale della settimana di scambio.

«I ragazzi trascorrono sette giorni in una regione diversa da quella in cui sono ospiti nel corso dell’anno», racconta Alessandra Piredda, presidente dell’associazione “Intercultura Guspini Medio Campidano”: «La scoperta e conoscenza delle realtà del territorio, laboratori nelle scuole del circondario dove vengono considerati come delle “star” dagli alunni più piccoli e l’esonero dai classici obblighi scolastici fanno di questa settimana la più bella per loro».

Il progetto, prosegue Piredda, «prevede un percorso educativo: attraverso la partecipazione a un concorso si può accedere per merito a delle borse di studio che coprono dal 20 al 100 per cento dei costi, così che anche chi non ha la possibilità economica possa usufruire di questa opportunità. I ragazzi del nostro territorio che partiranno il prossimo settembre stanno già seguendo la preparazione formativa: due andranno in Brasile e uno in Islanda».

