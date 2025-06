Lo scalo di Roma evacuato per un incendio 

A Fiumicino un principio di incendio ha interessato una parte del tetto dell’area finger del Terminal 1, come ha riferito Adr, la società che gestisce lo scalo romano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estinguere le fiamme che avevano sprigionato anche un vistoso fumo nell’area dello scalo. La parte del terminal interessata dalle fiamme è stata evacuata. «La zona - ha fatto sapere Adr - è stata immediatamente messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dall’area e informati dell’accaduto. La situazione risultava completamente risolta già alle 15:05, con evidente assenza di fumo». Qualche ritardo però è stato registrato, anche sui collegamenti diretti in Sardegna. «Tutti i sistemi di protezione dell'aeroporto e dei passeggeri sono stati prontamente attivati - ha spiegato Adr - gestendo il problema e contenendo l’impatto sull’operatività». Si indaga ora per capire cosa abbia innescato il rogo sul tetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA