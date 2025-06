Lo scalo di Fenosu vola in Parlamento 

«La vicenda dell’aeroporto di Oristano-Fenosu è emblematica di come le infrastrutture possano essere abbandonate all’inerzia e alle scelte incomprensibili». Il deputato del Pd Silvio Lai interviene sullo scalo oristanese bloccato da tempo. «Già la concessione ventennale decisa da Enac nel 2023 destava più di un dubbio, considerato che la Sogeaor aveva prodotto in 7 anni pochissime attività concrete – sostiene - Ma oggi, a distanza di due anni dal nuovo affidamento, la situazione è ancora più grave. Da Enac e dal ministero delle Infrastrutture non arriva nessun segnale né controllo. Una paralisi che grida vendetta». Il deputato presenterà a breve un’interrogazione parlamentare. «È inaccettabile – aggiunge – che un’infrastruttura pubblica, realizzata con oltre 22 milioni di euro di fondi pubblici, resti inattiva e senza prospettive, mentre le decisioni vengono prese senza ascoltare il territorio. Il Consorzio Industriale di Oristano aveva presentato una proposta pubblica-privata che garantiva un piano di rilancio, ma l’Enac ha preferito riaffidare tutto alla stessa società privata che non aveva fatto decollare nulla».

