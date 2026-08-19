Lo scafista non parla ma resta in carcere

Chi si trovava al comando del motoscafo lungo 5,50 metri con a bordo 13 connazionali algerini domenica pomeriggio ha percorso «a forte velocità» il tratto di mare davanti alla spiaggia Su Giudeu a Chia, in territorio comunale di Domus de Maria, sopraggiungendo sulla «boa di segnalazione a circa 200 metri dalla riva» e «imboccando l’area in cui si trovavano numerosi bagnanti».

Eppure, «nonostante le grida e i gesti delle persone in acqua che tentavano di segnalare la propria presenza», il barchino non rallentava «e travolgeva» una «giovane di anni 17» che, a causa dell’impatto, «riportava gravissime ferite». La minorenne perdeva i sensi e andava a fondo prima di essere recuperata dall’amico di 16 anni col quale si trovava (a sua volta «toccato dallo scafo» ma «senza conseguenze»).

L’ordinanza

Questa ricostruzione, contenuta nell’ordinanza emessa ieri dalla gip Claudia Falchi Delitala, conferma il resoconto del 16enne riportato ieri dall’Unione Sarda ed è all’origine della convalida dell’arresto e dell’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico del 28enne Hamed Elhoucine Alouache, nato a Constantine in Algeria e accusato ora di immigrazione clandestina e lesioni gravi: il primo reato per aver trasportato illegalmente in territorio italiano tredici suoi connazionali (quelli a bordo del natante), il secondo per le ferite «ampie e sanguinanti» (lesioni che la giudice ritiene «compatibili con l’azione dell’elica»), la «sindrome da annegamento» e la «frattura» nell’impatto provocate alla 17enne colpita nella sua folle corsa verso la terraferma.

In silenzio

L’indagato, che si è presentato all’interrogatorio di garanzia assistito dall’avvocato Emanuele Pizzoccheri, ha preferito non rispondere alle domande della gip e del pm Emanuele Secci. Nei suoi confronti ci sarebbero tuttavia solidi indizi, se non prove.

È stato riconosciuto come conducente dal 16enne e la sua descrizione (un ragazzo con capelli lunghi e maglia di colore bianco) è stata confermata dall’Ispettore di Polizia presente in spiaggia (era fuori servizio) e anche dai video girati da bagnanti e imbarcazioni. Il giovane nordafricano non ha precedenti penali, è la prima volta che entra in Italia.

Il fermo

Nel resoconto dell’ordinanza è spiegato che «l’imbarcazione» dopo l’incidente «decelerava fino quasi a fermarsi per poi ripartire a forte velocità senza prestare alcun soccorso, allontanandosi in direzione della spiaggia di Tuerredda». Lì è avvenuto lo sbarco e gli algerini «per non essere intercettati si separavano disperdendosi nella vegetazione circostante», ma venivano raggiunti dai carabinieri della stazione di Domus de Maria, della stazione di Pula e dell’Aliquota radiomobile di Cagliari.

Il rischio consapevole

L’accusa di lesioni personali gravi col “dolo eventuale” è legata alla «concreta possibilità» sin dall’origine «di investire qualcuno dei bagnanti», perché la barca si è diretta «a forte velocità verso una spiaggia affollata in un pomeriggio festivo di pieno agosto oltrepassando la boa dei 200 metri che delimita le acque riservate alla balneazione e precluse alla navigazione nonostante le persone in acqua si sbracciassero e gridassero per segnalare la propria presenza».opo l’impatto, «accortosi dell’accaduto come dimostrato dalla decelerazione fino quasi all’arresto», il conducente è ripartito «a forte velocità allontanandosi senza prestare soccorso».

RIPRODUZIONE RISERVATA