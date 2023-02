Lo scafista e la casa occupata 

Il portone è chiuso con lucchetto e catena, ma all’interno qualcosa si muove. Oltre il muro della ex scuola Alagon in via Abruzzi si intravedono ombre e si sentono rumori. Un passaggio di fortuna nella rete manomessa, una sedia bianca sotto una finestra aperta e un bidone pieno d’acqua in quella affianco sono il segno inconfondibile che qualcuno abita lì.

La segnalazione arrivata nei giorni scorsi al consigliere comunale, Marcello Polastri, trova ben presto conferma nelle parole di uno degli inquilini abusivi della struttura. Da una di quelle finestre aperte salta fuori, Aiad Mohamed Sherif, 32 anni, scappato dalla sua terra, la Libia, dove – dice- di essere stato condannato all’ergastolo. Una ragazza e un ragazzo, invece, si allontanano in tutta fretta.«Ci viviamo in quattro, io e la mia ragazza e altri due ragazzi», racconta il giovane, «non abbiamo soldi e neanche un posto dove stare e così ci siamo, per il momento sistemati, qui. Io lavoravo come lavapiatti in un ristorante in via Dante, ma dopo l’estate ha chiuso e mi sono ritrovato senza niente».

Prima di occupare la ex scuola, Sherif, afferma di aver vissuto in un appartamento a Quartu e in un altro nel quartiere San Michele: «Ci hanno mandato via, perché la nostra padrona di casa non pagava più le bollette e hanno staccato tutto, così da un momento all’altro mi sono ritrovato senza un lavoro e senza una casa. La mia ragazza, per riuscire a recuperare due soldi, è costretta a lavorare in strada».

Mostra la sua carta d’identità, ma è quasi irriconoscibile: i capelli ora sono lunghi, nascosti sotto una cuffia blu e la barba è incolta. Sulla guancia ha grande cicatrice. A Cagliari è arrivato quasi otto anni fa, attraversando il Mediterraneo su un barcone.

«Ho tre cicatrici sul corpo, sono il segno delle torture subite nel mio Paese. Mi hanno anche sparato, ma mi sono salvato. Ho deciso di scappare per non finire in carcere. Nel barcone c’erano 29 persone, tra cui donne e bambini. Quando sono arrivato al porto di Cagliari, le forze dell’ordine mi hanno subito arrestato: ero io a guidarlo. Mi hanno portato a Uta e lì sono rimasto quattro anni».