Lo sbarco ieri a Elmas alle 18 È saltato così l’allenamento  

Una trasferta ben più lunga del previsto, con un guasto all'aereo che ha costretto il Cagliari a restare in Salento fino a ieri pomeriggio e riprogrammare l'avvicinamento al Frosinone. Anziché nella tarda notte fra venerdì e sabato, i rossoblù sono sbarcati in Sardegna soltanto alle 18 di ieri: un'odissea vera e propria, con Fabio Pisacane che ha dovuto rinunciare alla seduta di ripresa al Crai Sport Center che aveva programmato per la mattina.

La disavventura

Dopo il triplice fischio venerdì a Lecce e le interviste, il Cagliari sarebbe dovuto ripartire all'una di notte dall'aeroporto di Brindisi con un charter. Ma, mentre il gruppo squadra era ancora allo stadio, l'equipaggio del volo ha riscontrato un problema tecnico sull'aereo durante le prime operazioni di preparazione alla partenza. A seguito delle successive verifiche, si è deciso che non era possibile partire e l'annullamento è stato comunicato al Cagliari. Grazie al lavoro del team manager Alessandro Steri, i rossoblù sono riusciti a trovare una sistemazione nello stesso albergo a Lecce dove avevano alloggiato da giovedì pomeriggio, passando lì la notte e arrivando in hotel attorno all'una. Ma non è stata l'unica difficoltà, perché la nuova partenza - riprogrammata alle 15.30 di ieri - è stata ulteriormente posticipata di poco più di un'ora (alle 16.35) perché è stato necessario attendere l'arrivo in aeroporto a Brindisi di un altro aereo. Dopo circa 90 minuti di volo, i rossoblù hanno fatto finalmente ritorno a casa e si ritroveranno stamattina ad Assemini.

Il saluto

Nel ritiro di Lecce, il Cagliari ha ricevuto l'abbraccio del piccolo Emanuele, bambino di 9 anni di Bitonto grande appassionato di calcio e noto sui social col nickname EmanueleSuperstar16, che da tempo sta combattendo con coraggio la battaglia contro una grave malattia. Accompagnato dalla famiglia, ieri pomeriggio ha potuto pranzare con la squadra e abbracciare i giocatori rossoblù, in particolare Caprile con cui è molto amico. Per lui una grande accoglienza, autografi, selfie e una foto ricordo di gruppo per una giornata indimenticabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA