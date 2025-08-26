Lo sbarco dei cafoni sulle dune di sabbia 

Un mese dopo l’incendio che ha devastato Punta Molentis, a Villasimius, con i turisti scappati via mare e le auto incenerite, sulla spiaggia sono sbarcati i cafoni. Nelle foto pubblicate dalle Guardie ambientali della Sardegna si vedono turisti arrivati con le barche sistemare ombrelloni e asciugamani sulle dune di sabbia, nonostante i cartelli di divieto. «Le dune non sono semplici cumuli di sabbia: sono ecosistemi delicati e vitali, svolgono un ruolo cruciale nella protezione della costa dall'erosione - scrivono le Guardie in un post - I cartelli di divieto non sono messi per limitare il divertimento, ma per proteggere l’ambiente, ignorarli non è solo una mancanza di rispetto per le regole, ma un atto che danneggia direttamente un patrimonio naturale. Abbiamo allertato il Corpo forestale per allontanare questi maleducati che sicuramente “non sanno leggere”».

