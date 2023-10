Lo sbarco ad anzio porta bene al Latte Dolce  

Anzio 2

Latte Dolce 3

Anzio (4-2-3-1) : Perna; Buatti (10’ st Catarinozzi), Sirignano, D’Amato, Galati; Mincione (10’ st De Marco) Gennari (34’ st Lo Fazio); Lilli (34’ st Cantoni), Giordani, Bencivenga; Flores Heatley (32’ st De Gennaro). In panchina Rizzaro, Falconio, Selvadagi, Plebani. Allenatore Guida.

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Aru; Faye (43’ st Pilo), Saba (34’ st Olivera), Piga; Muscas (24’ st Canu), Imoh (24’ st Scognamillo), Marcangeli (30’ st Patacchiola). In panchina Tugulu, Marras, Nurra, Grassi. Allenatore Giorico.

Arbitro : Paccagnella di Bologna.

Reti : pt 8’ Piga, 16’ Sirignano; st 2’ Faye, 12’ Piga, 21’ Bencivenga.

Note : ammoniti Piga, Saba, Bencivenga, Aru, Cabeccia, Muscas.

Anzio. Rialza la testa il Latte Dolce con una vittoria preziosa sul campo dell’Anzio. Stadio a porte chiuse, ma porte del campo meno ermetiche in una gara con ben 5 reti. Gia all’8’ traversa di Saba, recupera Pireddu che serve Piga per la rete che sblocca il match. Pareggiano i padroni di casa al 16’: punizione battuta da Giordani e deviazione di Sirignano. Il Latte Dolce sferra l’uno-due in apertura di ripresa con il tiro angolato di Faye e il secondo sigillo di Piga. L’Anzio accorcia al 66’ con Bencivenga. (g. m.)

