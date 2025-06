Lo sbarco a Napoli di De Bruyne Bologna su Dzeko 

Nel giorno dello sbarco a Napoli del centrocampista dei centrocampisti, Kevin De Bruyne, le altre grandi della Serie A sembrano restare un po' a guardare in attesa di tempi migliori. E così c'è il Bologna tra i club più attivi che sembra intenzionato a riportare Dzeko in Italia con un contratto annuale con opzione sul secondo. Sul centravanti bosniaco non può esser escluso un inserimento della Fiorentina che si sta mettendo sulle sue tracce. La squadra di Italiano ha poi ufficializzato il prolungamento contrattuale di Lykogiannis fino al 30 giugno 2026, con opzione per un'ulteriore stagione.

Le trattative

Si nuove anche il Milan, che per la fascia destra la pensa a Guela Doué, il fratello di Désiré Doué, l'esterno “fenomeno” d'attacco del Psg. L'altro Doué è un terzino destro del 2002 che piace ai rossoneri ed è molto considerato: Walker è destinato ad andare via come Emerson Royal. Contatti continui poi con l'Atletico Madrid per Theo Hernandez. Le parti sono più vicine, c'è una nuova offerta da parte degli spagnoli con la trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Sempre per quanto riguarda i rossoneri, slittano le visite mediche di Modric. Inizialmente previste questa settimana in Croazia, sono state rimandate a dopo il Mondiale per club che il croato giocherà col Real Madrid. Si tratta di una richiesta dello stesso centrocampista (40 anni il prossimo 9 settembre), per una questione di rispetto nei confronti dei Blancos. Il suo arrivo a Milano non sembra in dubbio, firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 4 milioni all'anno, bonus compresi.

In casa Atalanta possibile l'addio a Bellanova: nelle ultime ore è stato registrato un forte interesse del Fulham. Marco Silva, allenatore del club londinese, considera Bellanova una delle sue priorità, ma è una pista molto complicata a causa della mancanza di coppe europee da disputare, con l'Atalanta che nella prossima stagione giocherà ancora la Champions. Il club bergamasco, inoltre, ritiene Bellanova incedibile e al centro del progetto del nuovo allenatore Ivan Juric: un suo trasferimento in Inghilterra sembra molto complicato. In Italia, inoltre, va registrato l'interesse da parte del Napoli. Dopo l'accordo raggiunto nelle ultime ore, è arrivata anche l'ufficialità di Savona che rinnova il suo contratto con la Juventus sino al 2030.

