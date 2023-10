Lo Sbaracco d’autunno fa centro 

Metti una domenica mattina con il sole caldo e una leggera brezza che rende piacevole la passeggiata. Aggiungi le strade chiuse al traffico e i commercianti pronti a mettere in “piazza” le migliori occasioni. Ed ecco svelata la ricetta vincente de “Lo Sbaracco”. L’iniziativa ideata dalla Confcommercio e realizzata dal Centro commerciale naturale centro città, in collaborazione con il Comune, ha riscosso un grande successo. Soddisfatti negozianti e clienti protagonisti di una domenica all’insegna dello shopping.

In centro

Il salotto buono di Oristano ieri si è trasformato in un “bazar” a cielo aperto: da via Tirso a piazza Eleonora, passando per piazza Roma, via Mazzini, corso Umberto, via Garibaldi, via De Castro e piazza Corrias serrande sollevate e bancarelle all’esterno dei locali per promuovere articoli a prezzi super convenienti. Cinquantaquattro attività hanno aderito alla manifestazione che in realtà si sarebbe dovuta svolgere nell’ultima serata di Shopping sotto le stelle ma che, a causa del maltempo, era stata rinviata. L’attesa è stata premiata e per tutta la mattina le vie del centro hanno accolto l’incessante viavai di tantissime persone.

Gli operatori

«Siamo estremamente soddisfatti, è andata benissimo - commenta Valentina Cadoni, commerciante di via Tirso - l’organizzazione è stata impeccabile e il bel tempo ci ha assistiti». Capi di abbigliamento, calzature, accessori, gioielli, articoli per la casa: si poteva trovare di tutto negli stand allestiti per l’occasione. E tra una tappa e l’altra alla ricerca del prezzo stracciato, un aperitivo, un gelato o uno spuntino veloce nei numerosi esercizi di ristorazione che non hanno mancato di proporre menù ad hoc. «La manifestazione ha attirato parecchia gente - conferma Daniela Garau dal negozio di piazza Roma - e si è visto anche qualche turista». Obiettivo centrato, insomma. «L’intento era rivitalizzare il commercio nel centro cittadino e ci siamo riusciti. È la dimostrazione che la città ha voglia di iniziative di questo genere» ribadisce Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale. Incassato il successo de “Lo Sbaracco d’autunno”, ora lo sguardo è già rivolto alle prossime iniziative che avranno il compito di tenere viva l’economia locale in attesa del programma natalizio.

