«Lo prometto: daremo il massimo» 

Il risultato è stato incerto fino all'ultimo. Un testa a testa in cui a momenti ha prevalso l'altro candidato, Leopoldo Trudu, per poi concludersi con uno scarto di pochi voti (37) a favore dell'ex vice sindaca Monica Cadeddu.

Una rivincita contro la sindaca Anna Paola Marongiu che a settembre le ha tolto gli incarichi?

«No, nessuna rivalsa. Lo dissi anche quando mi candidai, noi ci siamo messi a disposizione di tutta la comunità».

I decimesi non hanno riconfermato la vecchia amministrazione dopo 10 anni.

«Abbiamo vinto con pochi voti di scarto, c'era la voglia, ma anche la paura del cambiamento. Forse gli ultimi due anni e mezzo di consiliatura post Covid non sono piaciuti ai decimesi e neanche a me. Da lì sono cominciati i problemi».

È stata anche assessora alle Attività produttive: cosa riprenderà di quello che ha lasciato a settembre?

«La promozione del territorio ma in un contesto più ampio perché è da lì che Decimo deve ripartire dopo la pandemia».

Ha subito elogiato il gruppo. Che giunta formerà?

«Non ne abbiamo mai parlato. Una precisa scelta nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare per le elezioni: non parlare di incarichi fino all'acquisizione del risultato. Avrebbe tolto stimoli al gruppo. Oggi dobbiamo ancora renderci conto di cosa è successo, da domani cominciavo a lavorare, anche agli incarichi sarà comunque una giunta di esperienza e di competenze».

Nel vostro programma elettorale anche promesse difficili da mantenere, da dove comincerete?

«Non parlerei di promesse ma di impegni, abbiamo promesso di impegnarci. La promozione del territorio che avrà come conseguenza la creazione di nuovi posti di lavoro è la nostra priorità, insieme alla formazione. Punteremo su questo attivando corsi di formazioni per giovani e meno giovani, come accadeva a Decimomannu tanti anni fa, magari in accordo con la Regione».

Che posizione assumerà rispetto alla scuola militare di volo?

«Siamo favorevoli nel momento in cui il vantaggio è reciproco. Considerando che è coinvolta un'azienda specializzata nelle nuove tecnologie, il lavoro del futuro, è auspicabile un dialogo per intraprendere dei progetti di formazione basati proprio su questa materia, rivolti ai decimesi perché anche il territorio tragga vantaggio dalla presenza della scuola volo».

Lo “Sportello Amico” per la tutela dei diritti umani delle persone Lgbt è una novità assoluta.

«Anche se a parole tutti si dicono "emancipati", di fatto queste persone sono ancora discriminate. È lo spirito di inclusività quello che ci anima. Ho chiesto chi tra i candidati non eletti volesse continuare ad aiutarci in questo percorso e hanno risposto tutti di sì».

