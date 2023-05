Lo Monaco coordinatore in Sardegna 

Riccardo Lo Monaco è il coordinatore regionale di +Europa in Sardegna. È stato nominato dal massimo organismo politico del partito su indicazione congiunta del segretario Riccardo Magi e del presidente Federico Pizzarotti. Lo Monaco guiderà il partito verso le prossime regionali e le amministrative che interesseranno i centri più importanti dell'Isola. «Con la nomina dei primi coordinatori regionali parte la nuova fase di assetto territoriale di +Europa che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni Europee e alle regionali del 2024», dice Riccardo Magi. «Siamo un partito di ispirazione liberal-democratica - osserva Lo Monaco - il partito dei diritti civili. Siamo anche federalisti europei e proprio per questo incontrerò le realtà autonomiste e indipendentiste». Su alleanze e prossimi appuntamenti elettorali il nuovo coordinatore di +Europa lascia aperte tutte le porte: «Siamo geneticamente alternativi al centrodestra sovranista, ma non siamo nemmeno figurine silenziose per qualsiasi centrosinistra».

RIPRODUZIONE RISERVATA