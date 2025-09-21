Lo Jerzu sorprende il Cus 

Cus Cagliari 1

Cannonau Jerzu 2

Cus Cagliari (4-3-3): Follese, A. Salaris (18’ st Puddu), Mudu, Carboni, Biondi, Prefumo, Siddu (18’ st Ferru), Dore, Camba, Baldussi (33’ st Loddo), Cardia. In panchina Renna, Maglione, Fanni, Tumatis, Porcedda, V. Salaris. Allenatore Lantieri.

Cannonau Jerzu (3-5-2): Piroddi, Lai, Furcas (22’ st Vargiu), Erriu, Bruno, F. Serra (1’ st A. Deiana), M. Serra (40’ st F. Carta), M. Carta, Muceli, R. Serra, Boi. In panchina Casula, M. Deiana, Serra, Pilia, Salis, Sirigu, Allenatore Picaretta.

Arbitro: Orrù di Cagliari.

Reti: pt 28’ Camba; st 38’ Deiana, 49’ Boi (r).

Note: ammoniti Prefumo, M. Serra, Vargiu e Lai; spettatori oltre 200.

Il Cus Cagliari perde 1-2 al Polese contro il Cannonau Jerzu al termine di una gara con il veleno nella coda per un rigore dubbio e molto contestato dagli universitari. Gli ospiti neopromossi si trovano così a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Nel primo tempo il Cannonau impone ritmi altissimi: al 10’ Federico Serra, da destra, aggira un avversario e calcia in porta, Erriu smorza la traiettoria, al 18’ Boi calcia un piazzato che si impenna pericolosamente, Follese si allunga e sventa. Alla verve del Cannonau il Cus replica al 23’: tracciante su punizione di Prefumo, Piroddi devia in corner. Al 28’ la qualità della rosa del Cus si vede nell’1-0: punizione telecomandata di Cardia da sinistra, la sfera taglia il campo e giunge sulla testa di Camba che incorna per l’1-0. Palla al centro e, al 29’, il Cannonau ha la palla del pari ma Boi, in area piccola, si fa ipnotizzare da Follese, eccellente in uscita bassa.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Cus parte bene: al 12’ Cardia impegna Piroddi sul primo palo, al 17’, al termine dell’azione migliore della partita, Cardia calcia con violenza dall’area piccola, la palla si stampa sulla traversa. Il Cus riparte meno, ma sembra in controllo ed invece, al 38’, su palla inattiva, arriva il pari: corner di Boi da destra, rasoterra a fil di palo di Deiana e il pari è cosa fatta. Sembra finita ma, al 49’, il signor Orrù vede un fallo di mano in area di Biondi e indica il dischetto: sulla sfera si presenta Boi e spiazza Follese per l’1-2 finale.

