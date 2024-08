Lo Jerzu punta al grande salto in Promozione 

Jerzu. Lo Jerzu, dopo averlo sfiorato la scorsa stagione, quest’anno punta dritto al salto in Promozione. In panchina il confermatissimo Andrea Piccarreta, la società biancoverde si è rinforzata tesserando il difensore Salvatore Bruno, classe 1991, la scorsa stagione alla Villacidrese ed esperienze anche in Serie D col Castiadas, i centrocampisti Christian Ruggeri (classe 1999, ex Sant’Elena e Castiadas), Stefano Mura (classe 1996, anche lui ex Sant’Elena e Castiadas), Mattia Lai (classe 1997, ex Cardedu), e il portiere Davide Pisu (classe 2003). La preparazione inizierà il 29 settembre.

Confermati il capitano Daniel Muceli, Francesco Carta, Federico Serra, Nicola Biolchini, Nicola Spano, Saimon Muceli, Fabio Serra e Alessandro Deiana e dalle riconferme di Umberto Festa, Mirko Onano, Pancho Mastrangelo, Andrea Massessi, Luca Serrau, Matteo Deiana, Mattia Corda, Riccardo Miglior, Giuseppe Corgiolu, Mariano Marchetti, Michele Laconi e Antonio Demurtas. Rientrano Sebastiano Vargiu ed Enrico Lai. «Vogliamo fare un campionato di vertice», dice Piccarreta, «consapevoli che ci sono avversari di livello». (ant. ser.)

