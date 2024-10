Lo Jerzu domina il derby, il Settimo si accontenta del pari 

Settimo 1

Asseminese 1

Settimo : Mainas, Corona, Miliddi, Mura, Locci (58’ Palimodde), Pisu (58’ Perra, 71’ Tidu), Vacca (58’ Farru), Ambu, Dib, Concas, Fanari (58’ Zara). Allenatore Valdes.

Asseminese : Medda, Zanda, Lai (82’ Ruggeri), Loi, S. Mattana, Cannella, Pisano, Sanna, Floris (90’ Strazzera), M. Mattana, A. Scalas. Allenatore Garau.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 50’ Floris, 74’ Dib.

Al comunale “Efisio Cabras” di Settimo si è concluso in parità l’incontro tra la formazione di casa e l’Asseminese. Una partita equilibrata con gli ospiti che hanno sbloccato il risultato in avvio di ripresa e sono stati raggiunti alla mezzora. Per la squadra di Valdes è il primo punto interno, il quarto ottenuto sinora, per gli ospiti il primo stagionale. Nel primo tempo pochi sussulti. Nella ripresa, dopo appena 5’ l’Asseminese passa in vantaggio con una conclusione dal limite dell’area di Floris. Il tecnico dei blucerchiati corre ai ripari cambiando quattro giocatori. Il Settimo alza il baricentro ed al 74’ raggiunge il pareggio grazie ad una deviazione aerea di Dib su assist di Murru. «Un incontro combattuto», dice il presidente del Settimo, Giuseppe Corona. Per il diesse Nicola Mura «Un risultato giusto».

