«Lo incontravo durante le passeggiate cagliaritane» 

Gianluigi Marchi è arrivato da Gavoi poco prima delle 11, avrebbe voluto un posto in prima fila, ma in tanti a quell’ora avevano già occupato le scalinate davanti a Bonaria. È troppo giovane per aver visto Gigi Riva giocare, ma spesso ha incrociato il suo sguardo nelle sue lunghe passeggiate cagliaritane. «Ho solo il rammarico di non avergli stretto la mano per fargli i complimenti per ciò che è stato e rimarrà. Non ho mai avuto il coraggio di fermarlo, mi bastava contemplarlo e mi sembrava che se fossi andato oltre avrei invaso la sua riservatezza».Una volta conosciuta la data dei funerali ha subito detto: «Devo andare a salutarlo, se lo merita. Lui tanti anni fa ha fatto una scelta importante, significativa: non so quanti altri a quei tempi avrebbero fatto e non so se oggi c’è qualcuno in grado di farla. In tanti per lui avrebbero voluto altro, ma in lui hanno prevalso i valori e l’amore per una terra che lo ha accolto come un figlio». (fr. me.)

