Lo fece cacciare, ora il violinista suona per lei 

Le vetrine che si affacciano in centro, le persone che passeggiano, i musicisti di strada che regalano concerti a cielo aperto. E spesso ci si ferma ad ascoltare i successi del momento, suonati da sconosciuti con voci magnifiche e mani fenomenali che scorrono sugli strumenti. La vita in città è anche questo. Anche se a volte può capitare che la musica disturbi la tranquillità. E allora capita che si vada in escandescenza e parta qualche parola di troppo.

L’allontanamento

È quello che è successo lo scorso anno in via Manno. Lui, Yaacob González García, 38 anni, catalano di Barcellona, è arrivato in Sardegna durante gli anni del Covid per dare sfogo alla sua musica, con un violino elegante che accompagna il via vai distratto delle persone.

A Stefania Donadon quelle note, in un pomeriggio assolato, caldo e stanco, non erano andate giù e, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, aveva fatto allontanare il musicista dall’ingresso del suo negozio. La reazione popolare era stata forte, con un accorato appoggio al ragazzo sui social. Nella realtà dei fatti, quell’episodio si era concluso quasi subito, con una stretta di mano da parte e le scuse per essersi lasciati trasportare da parole un po’ troppo emotive.

Il lieto fine

In tanti si ricorderanno questa vicenda, di cui oggi si ritorna a parlare per il suo happy ending ufficiale. Ieri, stessa via nuova location, Donadon ha inaugurato infatti il suo nuovo negozio. Ad allietare clienti e amici per l’occasione c’era proprio lui, Yacob.

«Spesso si litiga per qualsiasi cosa, e questa è la dimostrazione che la musica può invece fare da filo conduttore e vince attraverso le nostre differenze, di qualsiasi tipo esso siano», racconta l’artista. Un sorriso timido, come si confa a chi ha la creatività nel sangue e la voglia di prendere in mano il violino e cominciare a suonare. Lui la Sardegna l’ha scelta. Le piazze, le feste, i matrimoni. Palcoscenici liberi dalle costrizioni del mercato musicale. Solo le note, le mani che giocano e via con la magia. È un po’ questo il senso della scelta di diventare artisti di strada e quando questa viene mal interpretata, forse, si rimane interdetti.

«Lo scorso anno c’è stata un’incomprensione da parte di entrambi, ma ho sempre pensato che la sua musica fosse bellissima», ammette la commerciante. Loro, i protagonisti di questa storia, ora si guardano un po’ stupiti per aver creato tanto scompiglio mediatico, ma in fondo quel che conta è che tutto sia finito bene. A suon di musica.

