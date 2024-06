“Lo Facciamo Per Soldi” va in vacanza 

Si chiude la seconda stagione di “Lo Facciamo Per Soldi”, lo show di Radiolina e Videolina curato e condotto dall’attore e performer Alessandro Pili e dal giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Un’ora di leggerezza e persone, chiacchiere e personaggi, divertimento per chi ascolta ma anche per chi partecipa. Ospiti la scrittica Claudia Lobina, le influencer Viviana Martelli e Giulia Innocenti, l’astrofisica Barbara Leo e l’imprenditore Gabriele Cavicchi, che parlerà dei suoi problemi a un ginocchio.