Il sabato di Radiolina (e il lunedì di Videolina) si colorano con lo show “Lo Facciamo Per Soldi”, condotto dall’attore e performer Alessandro Pili e dal giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. La prima parte con Annamaria Busia, avvocata, consigliera di Abbanoa ed ex volto di Videolina degli anni ‘90. In collegamento telefonico il radiocronista delle partite del Cagliari Lele Casini, con lui si apre la pagina dedicata ai rossoblù in campo domani alle 12.30. Ultima parte con un’altra ospite, la giornalista di Unionesarda.it Veronica Fadda, che fra un paio di settimane sarà in onda su Videolina con la trasmissione “L’isola dei cuccioli”. La regia è di Giuseppe Valdes.

