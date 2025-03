“Lo facciamo per soldi” Se la radio è a colori 

“Lo facciamo per soldi” , come ogni sabato, torna su Radiolina per sessanta minuti curati dall’attore e performer Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Ospite in studio l’influencer cagliaritana ma con parenti a Laconi Viviana Martelli. Interventi live della direttrice di Tcs Paola Pilia, del proprietario del cammello “Rodolfo” Michele Ladu e dell’imprenditore cagliaritano Danilo Argiolas, ex proprietario del Libarium. Ladu rivelerà in diretta da Ovodda come ha scelto il nome per il suo cammello.