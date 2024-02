Torna, come ogni sabato, lo show “Lo Facciamo Per Soldi”, con l’attore e caratterista Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Dalle 10 alle 11, e in replica lunedì alle ore su Videolina, un’ora di leggerezza, fra interviste, personaggi e gags, con la buona musica curata dal regista Luca Carcassi.

Ospite in studio la giornalista e influencer Giulia Innocenti. In collegamento da Udine il giornalista e scrittore cagliaritano Francesco “Bibi” Velluzzi e da Torino la commentatrice di costume Viviana Martelli, con le sue riflessioni sull’universo femminile. Partecipano, al telefono, il sindaco di Scraffingiu e la cugina più famosa d’Italia, Gioia Meloni, parente della prima ministra Giorgia.