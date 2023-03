Torna la trasmissione leggera e irriverente di Radiolina, “Lo facciamo per soldi”, scritta e condotta dal giornalista Enrico Pilia e dall’attore Alessandro Pili. Appuntamento alle 10 per un’ora di sorrisi, musica, ospiti e perfino la serie. Sì, perché oggi è il giorno della prima di “Santa Gilla”, radioserie noir con due protagonisti, i detective gentili Lou Ferrigno (detto Scimitarro) e Braian Lecca (detto il Macellaio), a caccia di cattivi e soprattutto di qualcosa da fare. Il solito collegamento con l’agitata Gioia Meloni, cugina della premier Giorgia, animerà la puntata, dove interverranno le giornaliste Ilenia Giagnoni e Vanna Chessa. Su Radiolina e in podcast, con la replica light di mercoledì alle 18.30. “Lo facciamo per soldi”, da non perdere.